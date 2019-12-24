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Источник Правда.Ру

Китай обеспокоен военной стратегией США в космосе

Мир

Стратегия США в области космического пространства, игнорирующая интересы международного сообщества, представляет прямую угрозу миру и безопасности, считает пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

Президент США Дональд Трамп подписал Закон о национальной обороне 2020 года, предусматривающий создание Космических сил США. Министр ВВС Барбара Барретт заявила, что американские космические возможности должны быть усилены, поскольку такие страны, как Китай и Россия, представляют большую "угрозу".

"В последние годы Соединенные Штаты энергично продвигают свою стратегию в области космического пространства, превращая его в поле боя", — уверен Гэн Шуан.

Необходим контроль над вооружением в космосе

По мнению Шуана, действия США серьезно нарушили международную договоренность о мирной эксплуатации космического пространства, подорвали в нем глобальный стратегический баланс и стабильность.

"Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства. В настоящее время необходимость и срочность разработки международно-правовых документов по контролю за вооружениями в космосе на основе переговоров приобрела еще большую актуальность", - говорит китайский политик.

При этом он выразил надежду на то, что США и международное сообщество проявят благоразумие и не допустят превращения космоса в новое поле боя.

 

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