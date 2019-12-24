России нечем достраивать "Северный поток-2"

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что у России нет кораблей, при помощи которых можно было бы достроить "Северный поток-2". По его словам, российские судостроительные предприятия могут выпустить трубоукладчик, однако на его проектирование уйдет около двух лет. Еще четыре года уйдет на производство корабля.

Напомним, ранее швейцарская Allseas остановила работы по прокладке трубопровода "Северный поток-2" в связи с санкциями, которые ввели Соединенные Штаты Америки. Власти России неоднократно утверждали, что ограничительные меры со стороны США не помешают строительству трубопровода.