Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти России отказали Минску в продаже газа и нефти за российские рубли.
Белорусский лидер не исключил, что будет искать альтернативу российским поставкам газа и нефти, если не удастся урегулировать вопрос стоимости.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.