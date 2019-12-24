Пойманный на шпионаже Пол Уилан попросил помощи у американских властей

Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан заявил, что он не виновен, а также попросил помощи у американских властей. Такое заявление обвиняемый сделал 24 декабря в зале суда, где ему продлили арест до 29 марта 2020 года по ходатайству ФСБ.

Во время заседания Уилан держал лист бумаги, на которых были записаны его тезисы: "В России нет правосудия", "Никакого шпионажа", "Я по-прежнему невиновен", а также "Премьер-министр и президент США, прекратите этот нонсенс".

Пол Уилан бывший морской пехотинец, который имеет гражданства Британии, США, Канады и Ирландии.