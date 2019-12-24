Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Первая ветка Eugal, предположительно, будет введена в эксплуатацию в начале будущего года. Трубопровод станет продолжением на суше "Северного потока-2", который построен для поставок российского газа в Европу.
В настоящее время невозможно использовать на полную мощность газопровод "Северный поток" (55 млрд кубометров в год), поскольку Еврокомиссия ввела запрет по требованию польской нефтегазовой компании PGNiG. Строительство "Северного потока-2" тоже приостановлено.
Эксперты утверждают, что в создавшихся условиях российская газовая компания сможет использовать также ветки Opal, NEL — продолжение "Северного потока-1" из Германии в Нидерланды.
Таким образом, по мнению экспертов, Россия увеличит свои поставки газа в Европу и сможет обойти территорию Украины.
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