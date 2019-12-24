Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, куда "Нафтогаз" потратит деньги, которые компании заплатит "Газпром". Ранее российская сторона согласилась с решением Стокгольмского арбитражного суда о возмещении украинской стороне трех миллиардов долларов.

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определённые кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье, "Нафтогаз" - это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства", - рассказал Герус журналистам.