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В Верховной раде рассказали, куда потратят $3 млрд от "Газпрома"

Мир » Бывший СССР » Украина

Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, куда "Нафтогаз" потратит деньги, которые компании заплатит "Газпром". Ранее российская сторона согласилась с решением Стокгольмского арбитражного суда о возмещении украинской стороне трех миллиардов долларов.

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определённые кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье, "Нафтогаз" - это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства", - рассказал Герус журналистам.

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