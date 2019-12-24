Матвиенко сообщила о работе над ответными санкциями в отношении США

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работа над ответными санкциями в отношении США началась.

Она считает, что американские ограничительные меры — это апофеоз абсурда и экономическая война, развязанная США против проекта "Северный поток-2", который находится не на их территории, а в далекой Европе.

Валентина Матвиенко отметила, что власти Америки своими санкциями, на самом деле, создают для России конкурентные преимущества.

Для дальнейшего строительства газопровода у "Газпрома" есть альтернатива

Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что сроки строительства газопровода несколько сдвинутся, но проект "Северный поток-2" будет реализован в любом случае. По словам премьера, у "Газпрома" есть альтернативные варианты, чтобы завершить прокладку газопровода.

Известно, что США включили в оборонный бюджет на будущий год санкции против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". После того, как американский президент своим указом утвердил санкции, швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода и вышла из проекта.