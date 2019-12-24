Личный адвокат американского президента Трампа уверен, что все послы США на Украине находились под влиянием Джорджа Сороса.
Своим мнением Рудольф Джулиани поделился с американским журналом New York. Он считает, что все четыре посла были ставленниками миллиардера. Сорос нанимал агентов ФБР, с помощью которых "контролировал", в частности, деятельность посла Мари Йованович, которую затем отстранил от должности Трамп за нелояльность.
При этом Рудольф Джулиани подчеркнул, что его критику миллиардера нельзя считать антисемитской, поскольку того "с трудом можно назвать евреем".
"Он не ходит в синагогу и не поддерживает Израиль, он — враг Израиля и ужасный человек", — добавил адвокат.
Создатель многочисленных благотворительных организаций несомненно имеет особое влияние на Украину, о чем свидетельствует, в частности, признание Джорджа Сороса вторым по влиятельности человеком в этой стране.
В России фонды "Открытое общество" и "Содействие", входящие в "Фонд Сороса", являются нежелательными организациями с 2015 года.
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