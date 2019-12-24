Джулиани назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Личный адвокат американского президента Трампа уверен, что все послы США на Украине находились под влиянием Джорджа Сороса.

Своим мнением Рудольф Джулиани поделился с американским журналом New York. Он считает, что все четыре посла были ставленниками миллиардера. Сорос нанимал агентов ФБР, с помощью которых "контролировал", в частности, деятельность посла Мари Йованович, которую затем отстранил от должности Трамп за нелояльность.

Сорос — враг Израиля и ужасный человек

При этом Рудольф Джулиани подчеркнул, что его критику миллиардера нельзя считать антисемитской, поскольку того "с трудом можно назвать евреем".

"Он не ходит в синагогу и не поддерживает Израиль, он — враг Израиля и ужасный человек", — добавил адвокат.

Создатель многочисленных благотворительных организаций несомненно имеет особое влияние на Украину, о чем свидетельствует, в частности, признание Джорджа Сороса вторым по влиятельности человеком в этой стране.

В России фонды "Открытое общество" и "Содействие", входящие в "Фонд Сороса", являются нежелательными организациями с 2015 года.