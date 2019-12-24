Джеки Чан чуть не умер на съемках фильма "Авангард"

Известный актер Джеки Чан рассказал об инциденте на съемках нового фильма "Авангард", который мог привести к его смерти. Съемочная группа снимала сцену с гидроциклом, во время которой Джеки Чан застрял под камнем и не мог всплыть на поверхность. Сам актер признался, что ему было очень трудно сосредоточиться и не паниковать.

Чану удалось выбраться из-под камня. Режиссер фильма Стэнли Тонг не знал, что актер испытывает проблемы под водой, но когда узнал об инциденте, то заплакал.