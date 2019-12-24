Известный актер Джеки Чан рассказал об инциденте на съемках нового фильма "Авангард", который мог привести к его смерти. Съемочная группа снимала сцену с гидроциклом, во время которой Джеки Чан застрял под камнем и не мог всплыть на поверхность. Сам актер признался, что ему было очень трудно сосредоточиться и не паниковать.
Чану удалось выбраться из-под камня. Режиссер фильма Стэнли Тонг не знал, что актер испытывает проблемы под водой, но когда узнал об инциденте, то заплакал.
"Когда я вечером вспомнил об этом инциденте, я внезапно почувствовал себя действительно напуганным и начал дрожать. Я думал о том, как я мог так легко умереть", — поделился впечатлениями Джеки Чан.
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