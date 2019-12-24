В графстве Эссекс местный почтальон скончался от усталости, доставляя подарки и письма к Рождеству. Об инциденте сообщило издание Daily Star.
В обычные дни 42-летний Пол Краш доставлял около 100 посылок в день, однако перед новогодними праздниками объем работы существенно вырос. Мужчине нужно было доставлять не меньше 240 посылок в день, чтобы выполнять план работы. Он проработал в таком темпе около двух недель.
В один из рабочих дней мужчина вернулся в почтовый офис после 12-часового рабочего дня и вызвал скорую. Через час медики констатировали смерть почтальона.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.