Почтальон умер от изнеможения, доставляя поздравления с Рождеством

В графстве Эссекс местный почтальон скончался от усталости, доставляя подарки и письма к Рождеству. Об инциденте сообщило издание Daily Star.

В обычные дни 42-летний Пол Краш доставлял около 100 посылок в день, однако перед новогодними праздниками объем работы существенно вырос. Мужчине нужно было доставлять не меньше 240 посылок в день, чтобы выполнять план работы. Он проработал в таком темпе около двух недель.

В один из рабочих дней мужчина вернулся в почтовый офис после 12-часового рабочего дня и вызвал скорую. Через час медики констатировали смерть почтальона.