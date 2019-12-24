L'Obs: Европе стоит отойти от "крестовых походов" в отношении к России

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо понять, какие отношения Европа намерена строить с РФ и только ли только Соединенные Штаты имеют право на их пересмотр.

В интервью французскому изданию L'Obs Ведрин отмечает, в последнее время много приходится слышать глупостей о "российской политике президента Макрона", к примеру, о том, что французский лидер разворачивается к России.

Бывший министр считает, что, на самом деле, Макрон пытается вывести Францию, Европу и даже весь Запад из бессмысленного тупика, в котором они оказались. И Макрон, по мнению политика, практически, единственный на Западе, кто имеет на это силы.

Как будут развиваться события в дальнейшем, конечно, зависит и от президента России. Но свои поступки он будет совершать в зависимости от предложений Запада и Европы в этом направлении.

"Путин в первую очередь — прагматик: если Запад проявит открытость, он воспользуется возможностью", — уверен Юбер Ведрин.

Не стоит призывать россиян к большей демократии

Европе следует отойти от "духа крестовых походов", в который поселился на Западе после распада Советского Союза. И, прежде всего, это касается отношений европейских стран с Россией.

"Что дает Европе сохранение санкций против РФ, почему существует заинтересованность в том, чтобы отношения с Россией были хуже, чем с СССР в период холодной войны?" — спрашивает бывший французский министр.

Юбер Ведрин рекомендует Европе не призывать россиян к большей демократии, а постараться осознать, "какие отношения нам нужны с этим великим соседом". И еще разобраться в том, имеют США ли право на вмешательство в эти отношения.