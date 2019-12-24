В Евросоюзе осудили запуск поездов в российский Крым

В Евросоюзе посчитали запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту через Керченский пролив "нарушением государственного суверенитета Украины".

Такое заявление распространила внешнеполитическая служба Европейского Союза.

Брюссель утверждает, что Россия сделала очередной шаг "к изоляции Крыма от Украины".

"Этот мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря, что противоречит международному праву", —

— написано в заявлении.

Не упустили возможности еврочиновники в очередной раз напомнить, что, по мнению европейского сообщества, Крым не является частью России.

Напомним, что свое "неудовольствие" по поводу строительства и запуска в эксплуатацию Крымского моста политики ЕС выражали и ранее. Однако, в России подобные заявления называют "несостоятельными".

Очередное же "осуждение действий России" вызвано тем, что вчера, 23 декабря" президент Владимир Путин открыл железнодорожный участок моста через Керченский пролив, проехав в кабине рельсового автобуса из Керчи в Тамань.