Американский сенат принял поправки к законопроекту, устанавливающему порядок введения и снятия ограничительных мер против Российской Федерации.
Поправки обеспечивают введение санкций против России по двум причинам, которые определил сенат: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины.
По первому варианту разведка и госдепартамент должны будут доказать факт российского вмешательства во внутренние американские дела. По второму поводу эти структуры обязаны представить доказательства участия России в украинском военном конфликте.
Если доказательства по обеим причинам не будут предоставлены в указанные в документе сроки, санкции, по всей вероятности, отменяются.
Согласно разделу документа, который подразумевает ограничительные меры, учитывая "убийства, совершенные РФ на территории США и стран-участниц НАТО", директор национальной разведки должен предоставить сенату доклад, доказывающий или опровергающий участие России в этих преступлениях. На выполнение задания ему отводится 90 дней.
Еще один раздел, который появился в законопроекте, обязует разведку совместно с госдепом и Пентагоном составить доклад о российском предпринимателе Евгении Пригожине и "Группе Вагнер".
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