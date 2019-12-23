Сенат США определил условия для снятия санкций с России

Американский сенат принял поправки к законопроекту, устанавливающему порядок введения и снятия ограничительных мер против Российской Федерации.

Поправки обеспечивают введение санкций против России по двум причинам, которые определил сенат: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины.

По первому варианту разведка и госдепартамент должны будут доказать факт российского вмешательства во внутренние американские дела. По второму поводу эти структуры обязаны представить доказательства участия России в украинском военном конфликте.

Если доказательства по обеим причинам не будут предоставлены в указанные в документе сроки, санкции, по всей вероятности, отменяются.

Разведке предстоит доказывать то, в чем подозревают Россию

Согласно разделу документа, который подразумевает ограничительные меры, учитывая "убийства, совершенные РФ на территории США и стран-участниц НАТО", директор национальной разведки должен предоставить сенату доклад, доказывающий или опровергающий участие России в этих преступлениях. На выполнение задания ему отводится 90 дней.

Еще один раздел, который появился в законопроекте, обязует разведку совместно с госдепом и Пентагоном составить доклад о российском предпринимателе Евгении Пригожине и "Группе Вагнер".