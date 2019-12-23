В Крыму не стали обращать внимания на претензии ЕС по Крымскому мосту

Глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что претензии Евросоюза к открытию железнодорожной части крымского моста несостоятельны.

Ранее Европейская служба внешних связей заявила, что открытие Россией сообщения по железной дороге с Крымом без ведома Украины - это нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.

"Крым давно является законной частью России, поэтому заявления Евросоюза не стоят особого внимания", — считает Кангиев.

По его мнению, Киев сам изолировался от Крыма, поскольку по собственной инициативе прекратил железнодорожное сообщение с полуостровом.

Крымский мост свидетельствует о способности России запускать масштабные проекты

Теперь же, сообщение по железнодорожной части Крымского моста между полуостровом и Краснодарским краем, запущено. Владимир Путин заявил. что ввод в эксплуатацию подобного сооружения свидетельствует о способности России внедрять проекты мирового масштаба.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга уже отправились на полуостров.

Автомобильная часть Крымского моста стала функционировать в мае 2018 года.