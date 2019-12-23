Гитанас Науседа обвинил Россию в отрицании влияния протоколов соглашения между СССР и Германией на историю Европы.
Политик имел ввиду пакт Молотова-Риббентропа, который подписали Германия и Советский Союз накануне Второй мировой войны.
Известно. что в сентябре Европейский парламент принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы". ЕП в документе развивает идею о том, что Вторая мировая война была спровоцированна Германией вместе с Советским Союзом. А пакт был подписан СССР целью захватить страны Балтии и часть Польши.
Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции провел небольшой исторический экскурс, чтобы напомнить европейским лидерам о фактах того времени. Он рассказал, что советские войска вошли в Польшу только после того, как правительство страны не смогло контролировать ситуацию на своей территории в военный период.
Российский президент также выразил удивление в отношении резолюции, которую принял ЕП, призывая к "европейской памяти". В этой связи Путин напомнил, что кроме пакта Молотова-Риббентропа до начала Второй мировой войны были заключены договоры с Германией и другими европейскими странами, в число которых также входила и также входила и Литва.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.