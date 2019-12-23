Литовский президент обвинил Россию в стремлении переписать историю

Гитанас Науседа обвинил Россию в отрицании влияния протоколов соглашения между СССР и Германией на историю Европы.

Политик имел ввиду пакт Молотова-Риббентропа, который подписали Германия и Советский Союз накануне Второй мировой войны.

Известно. что в сентябре Европейский парламент принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы". ЕП в документе развивает идею о том, что Вторая мировая война была спровоцированна Германией вместе с Советским Союзом. А пакт был подписан СССР целью захватить страны Балтии и часть Польши.

Российский президент освежил "европейскую память"

Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции провел небольшой исторический экскурс, чтобы напомнить европейским лидерам о фактах того времени. Он рассказал, что советские войска вошли в Польшу только после того, как правительство страны не смогло контролировать ситуацию на своей территории в военный период.

Российский президент также выразил удивление в отношении резолюции, которую принял ЕП, призывая к "европейской памяти". В этой связи Путин напомнил, что кроме пакта Молотова-Риббентропа до начала Второй мировой войны были заключены договоры с Германией и другими европейскими странами, в число которых также входила и также входила и Литва.