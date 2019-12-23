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Глава Boeing ушел в отставку

Мир

Глава Boeing Деннис Меленберг подал заявление об отставке. Совет директоров удовлетворил прошение Меленберга и назначил временным главой компании Грега Смита. Решение об отставке Меленберга принял совет директоров, который решил, что компании нужно новое руководство для движения вперед.

13 января 2020 года на должность главы Boeing будет назначен Дэйв Калхун, который "твердо верит в будущее компании и 737 MAX".

Напомним, 17 декабря стало известно, что компания Boeing в 2020 году планирует приостановить производство самолетов серии 737 MAX.

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