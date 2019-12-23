Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники

К российской военной авиабазе Хмеймим и сирийской авиабазе Хама несколько раз направлялись беспилотные летательные аппараты, которые в результате были успешно отражены.

Налеты совершены после того, как израильская авиация нанесла удары по целям в пригороде Дамаска, по информации авиационного портала Avia. pro.

Портал информирует также о том, что есть доказательства, которые указывают на действия американских военных - именно они навели на атакованные цели.

У сирийской границы заметили американский самолет-разведчик

Отмечается, что нападавшим было сложно управлять беспилотникам, поскольку сирийская и российская военные авиабазы располагаются далеко от фронта.

Перед нападением у сирийской границы был зафиксирован американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Предположительно, информацию о локации российской и сирийской военных баз, передавал именно он.

Накануне противовоздушная оборона Сирии запеленговала ракеты у Дамаска. По сообщению сирийских военных, они были выпущены израильской стороной, авиация которой находилась в воздушном пространстве Ливана.