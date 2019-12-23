Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью изданию The Spectator, где рассказал об отношениях России и Британии. По его словам, "перезагрузить" российско-британские отношения не получится.

"Я действительно поменял свое мнение относительно того, возможна ли перезагрузка с Россией. Я действительно полагал, как и многие иностранные политики и премьер-министры до этого, что мы могли бы начать все заново с Россией. Это великая страна, в союзе с которой мы боролись против фашизма. Я действительно сильно, очень сильно разочарован тем, что я был неправ", - пояснил свою позицию Джонсон.