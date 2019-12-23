Россиян, бежавших за лучшей жизнью, задержали в Белоруссии

Две группы россиян попытались прорваться через российско-белорусскую границу. Белорусским пограничникам даже пришлось применить оружие. Первая группа попыталась незаконно пересечь границу 19 декабря на западе Гродненской области в Свислочском районе.

Местная застава получила сигнал о срабатывании сигнализации.

"На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двух граждан России, которые направлялись в сторону польской территории. В связи с невыполнением законных требований правоохранителей при задержании пограничники были вынуждены применить оружие", — рассказали в Госпогранкомитете.

Пограничники задержали двух граждан России, которые направлялись во Францию. Через два дня, 21 декабря, аналогичную попытку незаконного пересечения границы предпринял еще один гражданин России.