Военнослужащий ВСУ перешел на сторону ДНР

Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила о бегстве украинского военнослужащего. Сообщается, что с солдатами Народной милиции связался некий Виталий, который сообщил, что готов перейти на сторону, поскольку при возвращении в часть ему может быть нанесен физический урон.

В ночь с 22 на 23 декабря украинский солдат покинул позиции и перешел на сторону ДНР.