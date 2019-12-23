Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила о бегстве украинского военнослужащего. Сообщается, что с солдатами Народной милиции связался некий Виталий, который сообщил, что готов перейти на сторону, поскольку при возвращении в часть ему может быть нанесен физический урон.
В ночь с 22 на 23 декабря украинский солдат покинул позиции и перешел на сторону ДНР.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.