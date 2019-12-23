Глава правительства России Дмитрий Медведев в ответ на санкции США против "Северного потока - 2" поручил кабинету министров разработать российские ограничительные меры.
На встрече с вице-премьерами Медведев отметил, что в рамках принятого российским президентом указа об ответных санкциях в отношении некоторых стран, в том числе Соединенных Штатов, необходимо рассмотреть возможности каких-либо ограничительных мер.
Премьер-министр считает санкции Соединенных Штатов против газопровода «Северный поток - 2» попыткой противостоять конкуренции России. Однако подобные меры, по мнению Дмитрия Медведева не соответствуют международному праву, принципам международной торговли и противоречат международным соглашениям.
Как США проводит международную политику уже не стоит удивляться, уверен Медведев. Известно, что антироссийские санкции нанесут вред, прежде всего, интересам европейских стран Европы, о чем их власти уже заявляли, но не получили должного ответа от Соединенных Штатов.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.