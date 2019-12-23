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Премьер-министр поручил кабмину проработать антиамериканские санкции

Мир

Глава правительства России Дмитрий Медведев в ответ на санкции США против "Северного потока - 2" поручил кабинету министров разработать российские ограничительные меры. 

На встрече с вице-премьерами Медведев отметил, что в рамках принятого российским президентом указа об ответных санкциях в отношении некоторых стран, в том числе Соединенных Штатов, необходимо рассмотреть возможности каких-либо ограничительных мер.

В России уже не удивляются, тому, как США ведут политику 

Премьер-министр считает санкции Соединенных Штатов  против газопровода «Северный поток - 2» попыткой противостоять конкуренции России. Однако подобные меры, по мнению Дмитрия Медведева не соответствуют международному праву, принципам международной торговли и противоречат международным соглашениям.

Как США проводит международную политику уже не стоит удивляться, уверен Медведев. Известно, что антироссийские санкции нанесут вред, прежде всего, интересам европейских стран Европы,  о чем их власти уже заявляли, но не получили должного ответа от Соединенных Штатов.

 

Темы санкции северный поток-2 дмитрий медведев кабинет министров ответные ограничительные меры
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