Россия опередила США в поставках сжиженного газа

РФ за последние несколько лет нарастила поставки сжиженного природного газа в Европу и лишила Соединенные Штаты преимущества в этой сфере.

США постоянно заявляют о том, что собираются избавить Европу от зависимости от российского газа, намереваясь поставлять европейским странам свой сжиженный газ. Однако, как отмечает глава Минэнерго России Александр Новак, по темпам роста американские поставщики отстают от российских конкурентов.

Российский СПГ поступает туда, куда не доходит газ по трубам

Всего лишь несколько лет назад РФ вообще не поставляла сжиженный газ в европейские страны. Тем не менее в настоящее время поставки российского СПГ в Европу составляют 12-13 миллионов тонн. Показатели США значительно ниже: за два года они смогли увеличить количество поставляемого сжиженного газа только с четырех до девяти миллионов тонн.

Сжиженным газом Россия стала снабжать те страны, куда не доходит российское топливо по трубопроводам, к примеру, Францию и Испанию. Несмотря на то что в этих странах получают трубопроводный газ из Алжира, они также испытывают необходимость в СПГ.