Германия разрешила прокладку труб "Северного потока-2" зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы. Ведомство изучило технические характеристики труб и установило, что низкая температура не окажет существенного влияния на прокладку.

Ранее оператор трубопровода компания Nord Stream AG сообщила, что, несмотря на американские санкции, "Северный поток-2" будет завершен в срок. В компании подчеркнули, что постараются ускорить строительство трубопровода.