Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы. Ведомство изучило технические характеристики труб и установило, что низкая температура не окажет существенного влияния на прокладку.
Ранее оператор трубопровода компания Nord Stream AG сообщила, что, несмотря на американские санкции, "Северный поток-2" будет завершен в срок. В компании подчеркнули, что постараются ускорить строительство трубопровода.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.