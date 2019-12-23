Россия намерена ответить на санкции против "Северного потока-2"

Пока подробности действий с российской стороны не разглашаются, однако, как отметил Дмитрий Песков, санкции в отношении строительства газопровода, не останутся без взаимности.

"Когда и каким образом будут выполнены ответные действия, зависит от национальных интересов России", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя антироссийские санкции со стороны США, заявил, что после их введения ни одна страна в мире не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона, как партнера.

Некоторые компании приостановили работу по строительству газопровода

Известно, что конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Отмечается, что цель ограничительных мер - "защита" европейской энергетической безопасности.

Санкции, согласно подписанному документу президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу 20 декабря.

Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись. Однако компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», в тот же день, объявила о приостановке работы.