Пока подробности действий с российской стороны не разглашаются, однако, как отметил Дмитрий Песков, санкции в отношении строительства газопровода, не останутся без взаимности.
"Когда и каким образом будут выполнены ответные действия, зависит от национальных интересов России", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя антироссийские санкции со стороны США, заявил, что после их введения ни одна страна в мире не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона, как партнера.
Известно, что конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Отмечается, что цель ограничительных мер - "защита" европейской энергетической безопасности.
Санкции, согласно подписанному документу президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу 20 декабря.
Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись. Однако компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», в тот же день, объявила о приостановке работы.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.