В ДНР отменят комендантский час на новогодние праздники

В Донецкой народной республике более чем на неделю отменят комендантский час. Согласно указу главы республики Дениса Пушилина, комендантский час будет отменен с 23:00 31 декабря до 05:00 8 января.

Также глава республики поручил министру МВД Алексею Дикому усилить патрулирование, чтобы обеспечить безопасность и покой граждан в праздничные дни.