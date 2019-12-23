В МИД России заявили, что Вашингтон не может относиться к Ирану - стране с тысячелетней цивилизацией - так, как он пытается это сделать.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в качестве примера несправедливого поведения США в отношении Исламской республики назвал выход Вашингтона в прошлом году из многосторонней ядерной сделки и повторное введение санкций, которые были смягчены соглашением.
США пытались оказать также давление на другие страны в вопросе. Нарушения произошли в то время, когда соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было ратифицировано в форме резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
"США не просто грубо нарушают Устав Организации Объединенных Наций, отказываясь выполнять обязательную резолюцию Совета Безопасности ООН, но и грубо обращаются с требованиями к Ирану, стране с тысячелетней цивилизацией, традициями и огромной самооценкой," - заметил Лавров.
Соглашение сняло ядерные санкции против Ирана, что, в свою очередь, изменило некоторые аспекты его ядерной энергетической программы. СВПД обязал все подписавшие его страны вступить в свободную торговлю с Исламской Республикой в обмен на ядерные обязательства, которые добровольно взял на себя Тегеран.
"Теперь американцы требуют ото всех остальных, кому было предоставлено право свободно торговать с Ираном в обмен на то, что он сделал в плане сворачивания своей ядерной программы, прекратить торговлю с Ираном. В это время Тегеран должен продолжать выполнять свои обязательства", - отмечает несправедливость США в отношении Исламской Республики российский дипломат.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.