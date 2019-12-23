Лавров: США предъявляют Ирану несправедливые требования

В МИД России заявили, что Вашингтон не может относиться к Ирану - стране с тысячелетней цивилизацией - так, как он пытается это сделать.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в качестве примера несправедливого поведения США в отношении Исламской республики назвал выход Вашингтона в прошлом году из многосторонней ядерной сделки и повторное введение санкций, которые были смягчены соглашением.

США пытались оказать также давление на другие страны в вопросе. Нарушения произошли в то время, когда соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было ратифицировано в форме резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Вашингтон попирает права страны с огромной самооценкой

"США не просто грубо нарушают Устав Организации Объединенных Наций, отказываясь выполнять обязательную резолюцию Совета Безопасности ООН, но и грубо обращаются с требованиями к Ирану, стране с тысячелетней цивилизацией, традициями и огромной самооценкой," - заметил Лавров.

Соглашение сняло ядерные санкции против Ирана, что, в свою очередь, изменило некоторые аспекты его ядерной энергетической программы. СВПД обязал все подписавшие его страны вступить в свободную торговлю с Исламской Республикой в обмен на ядерные обязательства, которые добровольно взял на себя Тегеран.