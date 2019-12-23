Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить напряженность между альянсом и Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.
Столтенберг отметил, что именно сейчас, когда между Москвой и альянсом возросла напряженность, сложилось идеальное время для того, чтобы сесть за стол переговоров.
"Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется", - заявил глава альянса.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.