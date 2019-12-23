Генсек НАТО готов к личной встрече с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить напряженность между альянсом и Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

Столтенберг отметил, что именно сейчас, когда между Москвой и альянсом возросла напряженность, сложилось идеальное время для того, чтобы сесть за стол переговоров.