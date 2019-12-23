Политолог Безпалько: Порошенко устраивает "политический перфоманс"

Политолог Богдан Безпалько объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко требует ввести санкции против украинских компаний, подписавших договор о прямых поставках газа с "Газпромом".

"Это политический перфоманс Порошенко, который он пытается осуществить на фоне газовых договоренностей Украины и России. Он рассматривает договоренности, как поражение Украины, потому пытается добиться санкций в отношении компаний", - объяснил Безпалько.

По мнению политолога, у экс-президента вряд ли получится добиться введения ограничительных мер, однако привлечь к себе внимание у него уже получилось.