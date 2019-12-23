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Иран намерен снова сократить свои обязательства в рамках ядерной сделки

Мир » Азия

Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани предупредил, что Исламская Республика предпримет пятый шаг по сворачиванию своих обязательств в рамках ядерной сделки, если европейские стороны не предпримут практических мер по спасению СВПД.

Иран уже четыре раза отступал от своих ядерных обязательств в ответ на выход США  в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий.

К тому же, как считают в Тегеране, Соединенные Штаты ввели "самые жесткие когда-либо" санкции против Исламской Республики в попытке задушить иранскую нефтяную торговлю

Тегеран обвиняет Европу в игнорировании своих обязательств 

"Именно президент США Дональд Трамп начал сокращать обязательства, выйдя из СВПД, и после этого Европа также стала игнорировать свои обязательства по договору", - отметил Шамхани.

Его высказывания прозвучали в ответ на заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что европейские стороны сохраняют приверженность СВПД, но шаги Ирана поставят под угрозу будущее международной договоренности.

Тем не менее, в Тегеране считают, что европейские стороны, подписавшие ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами, оказались неспособными выполнить свои обязательства по договору.

"К сожалению, мы не стали свидетелями эффективной меры со стороны европейцев, и Европа доказала, что не способна выполнить свои обязательства", - сказал иранский дипломат.

Шамхани при этом добавил, что "стратегическое терпение" Тегерана было исчерпано, когда он свернул некоторые свои обязательства по СВПД.

Темы сша свпд иран али шамхани европейские стороны обязательства по ядерной сделке
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