Иран намерен снова сократить свои обязательства в рамках ядерной сделки

Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани предупредил, что Исламская Республика предпримет пятый шаг по сворачиванию своих обязательств в рамках ядерной сделки, если европейские стороны не предпримут практических мер по спасению СВПД.

Иран уже четыре раза отступал от своих ядерных обязательств в ответ на выход США в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий.

К тому же, как считают в Тегеране, Соединенные Штаты ввели "самые жесткие когда-либо" санкции против Исламской Республики в попытке задушить иранскую нефтяную торговлю

Тегеран обвиняет Европу в игнорировании своих обязательств

"Именно президент США Дональд Трамп начал сокращать обязательства, выйдя из СВПД, и после этого Европа также стала игнорировать свои обязательства по договору", - отметил Шамхани.

Его высказывания прозвучали в ответ на заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что европейские стороны сохраняют приверженность СВПД, но шаги Ирана поставят под угрозу будущее международной договоренности.

Тем не менее, в Тегеране считают, что европейские стороны, подписавшие ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами, оказались неспособными выполнить свои обязательства по договору.

"К сожалению, мы не стали свидетелями эффективной меры со стороны европейцев, и Европа доказала, что не способна выполнить свои обязательства", - сказал иранский дипломат.

Шамхани при этом добавил, что "стратегическое терпение" Тегерана было исчерпано, когда он свернул некоторые свои обязательства по СВПД.