Wikipedia заблокировала все страницы, где упоминается импичмент Трампа

Интернет-энциклопедия заблокировала страницу фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке " после того, как один из пользователей внес поправку об импичменте Дональда Трампа. На страницу была добавлена строка "18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером фильма "Один дома 2", который был привлечен к импичменту палатой представителей США".

Администрация интернет-энциклопедии закрыла публичное редактирование данной страницы. Примечательно, что эпизодическую роль в фильме Дональд Трамп получил, поскольку владел гостиницей "Плаза", где велись съемки. Будущий президент США подсказал главному герою фильма правильный путь.