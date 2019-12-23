В Исламабаде протестуют против политики Индии в Кашмире

Протестующие в столице Пакистана требуют выполнения 11 резолюций Совета Безопасности ООН, которые позволят кашмирцам решить, либо остаться с Индией, либо присоединиться к соседнему Пакистану.

Как известно, правительство Нью-Дели в августе отменило автономный статус Кашмира, внесло законопроект о разделении его на две союзные территории. По сообщению сетевого издания Press TV, индийские власти разместили в Кашмире около 900 000 военных формирований.

Растет напряжение между двумя ядерными странами

Раздел Кашмира не закреплён официальными соглашениями о границах, что стало источником пограничной напряженности между Индией и Пакистаном - двумя соседями, обладающими ядерным оружием.

Военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности после того, как командующий индийской армией пригрозил начать вторжение на пакистанскую сторону границы.

Исламабад опасается, что Нью-Дели может провести операцию под чужим флагом в Кашмирском регионе, чтобы отвлечь внимание от массовых беспорядков в его северо-восточном регионе.