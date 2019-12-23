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Тягнибок: Зеленский сдал Украину, влезши в "путинскую авантюру"

Мир

Украинские националисты — сила, с которой редко решаются спорить власти Незалежной — считают, что условия газового транзита, на которые согласилась "команда Зеленского", говорят о сдаче украинского суверенитета.

Такое заявление сделал глава праворадикальной партии "Свобода*" (*запрещена в РФ) Олег Тягнибок.

По словам руководителя радикалов, "вражеский Кремль обвел команду Зеленского вокруг пальца, поманив коммерческими выгодами".

"Пока США усиливают санкции, власти страны, которая стала жертвой московской агрессии, налаживают торговлю и списывают агрессору долги, чтобы получить горсть "дотаций". Это ж как надо хотеть удержаться на должностях, чтобы влезать в эту путинскую авантюру?! Какими идиотами надо быть, чтобы продавать государство за три рубля и верить еще, что это поможет?",

— кипятится киевский неонацист Тягнибок (цитата "ПолитНавигатор")

 

 

*запрещена в РФ

Темы украина олег тягнибок газовый контракт команда зеленского
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