Адвокат Родченкова прокомментировал обвинения СК России

Джим Уолден, адвокат сбежавшего из России информатора WADA Григория Родченкова назвал фарсом все обвинения в адрес своего подопечного.

Адвокат сказал, что Родченков готов дать свидетельские показания в Спортивном арбитраже в Лозанне, если Россия подаст апелляцию на решение Всемирного антидопингового агентства.

"Родченков не входил в электронную базу, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал",

— заявил Уолден.

Ранее, как писала "Правда.ру", в российском следственном комитете заявили, что есть подтверждения тому, что прежнее руководство РУСАДА удаленно входило в базу LIMS, с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, исполком WADA за нарушения антидопинговых правил на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах. В ответ на это РУСАДА объявила о намерении подать в суд и оспорить решение. А функционер WADA "посоветовал" не делать этого, потому что "хуже будет".