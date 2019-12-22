Роуминг с Белоруссией отменят до сентября 2020 года

Пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков заявил, что плата за входящие звонки между абонентами Союзного государства (России и Белоруссии) будет отменена до сентября 2020 года. Он отметил, что это условие закреплено в дорожной карте по интеграции, которую уже подписала российская сторона, в ближайшее время ожидается подписание белорусских властей.

"Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой "отмене роуминга" между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года", - пояснил Новиков.

По словам пресс-секретаря ведомства, к этому времени должны быть закончены все все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.