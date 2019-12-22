Лавров рассказал о позиции Зеленского по разведению сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой позиции придерживался украинский лидер Владимир Зеленский относительно разведения сил в Донбассе на саммите "нормандской четверки", который прошел 9 декабря в Париже. По словам Лаврова, Зеленский отказался поддерживать разведение сил, поскольку "это очень отдаленная цель".

"Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать, потому что это очень отдалённая цель, и разведение, которое уже состоялось в трёх пунктах (Станице Луганской, Петровском и Золотом), заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займёт семь или даже десять лет", - пояснил Лавров позицию Зеленского.

Президент Украины согласился только согласовать три новые точки для разведения сил.

"На это Путин сказал: "Давайте запишем, но параллельно с призывом «развестись» в трёх точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения". Категорический отказ", - продолжил Лавров.

Глава российского МИД назвал эту позицию показательной, поскольку было видно, что у Владимира Зеленского настолько связаны руки, что он не может выполнить свое ключевое предвыборное обещание - прекратить конфликт на юго-востоке страны.