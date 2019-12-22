Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой позиции придерживался украинский лидер Владимир Зеленский относительно разведения сил в Донбассе на саммите "нормандской четверки", который прошел 9 декабря в Париже. По словам Лаврова, Зеленский отказался поддерживать разведение сил, поскольку "это очень отдаленная цель".
"Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать, потому что это очень отдалённая цель, и разведение, которое уже состоялось в трёх пунктах (Станице Луганской, Петровском и Золотом), заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займёт семь или даже десять лет", - пояснил Лавров позицию Зеленского.
Президент Украины согласился только согласовать три новые точки для разведения сил.
"На это Путин сказал: "Давайте запишем, но параллельно с призывом «развестись» в трёх точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения". Категорический отказ", - продолжил Лавров.
Глава российского МИД назвал эту позицию показательной, поскольку было видно, что у Владимира Зеленского настолько связаны руки, что он не может выполнить свое ключевое предвыборное обещание - прекратить конфликт на юго-востоке страны.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.