Лавров анонсировал запуск "Северного потока-2" несмотря на санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские проекты газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" состоится несмотря на давление США. Глава МИД имел в виду недавние санкции, которые американский Минфин ввел против подрядчиков, принимающих участие в реализации "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Я убежден, что "Северный поток - 2", как и "Турецкий поток", состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через две-три недели", - рассказал Лавров "Первому каналу".

По мнению Лаврова, европейские страны хорошо знают, какую коммерческую выгоду получат от ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Более того, газопровод, по мнению главы российского МИД, в долгосрочной перспективе обеспечит Европу энергетической безопасностью.