Boeing и NASA успешно завершили посадку Starliner

Сотрудникам NASA и Boeing удалось успешно посадить космический корабль Starliner после его неудачной стыковки с МКС. Ранее Starliner стартовал на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V. В процессе полета на борту произошла нештатная ситуация, которую вызвал сбой в системе подсчета полетного времени.

Компании Boeing пришлось отменить стыковку корабля с МКС из-за сбоя. Было принято решение вернуть Starlinter на Землю. Посадка космического корабля прошла успешно. Starliner приземлился около 8 утра по времени Восточного побережья (около 16:00 по Москве).