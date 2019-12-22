Сотрудникам NASA и Boeing удалось успешно посадить космический корабль Starliner после его неудачной стыковки с МКС. Ранее Starliner стартовал на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V. В процессе полета на борту произошла нештатная ситуация, которую вызвал сбой в системе подсчета полетного времени.
Компании Boeing пришлось отменить стыковку корабля с МКС из-за сбоя. Было принято решение вернуть Starlinter на Землю. Посадка космического корабля прошла успешно. Starliner приземлился около 8 утра по времени Восточного побережья (около 16:00 по Москве).
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.