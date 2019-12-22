Французский лидер Эмманюэль Макрон решил показать пример чиновникам и объявил, что отказывается от президентской пенсии, которую он должен был получать после ухода с поста главы государства. На данный момент президентская пенсия составляет 6220 евро в месяц.
О решении президента Франции сообщила газета Le Parisien.
"Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением", - сообщил источник издания.
По словам источника, решение Макона связано с неспокойной обстановкой в стране. С начала декабря по всей стране проходит забастовка в связи с пенсионной реформой.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.