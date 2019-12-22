Макрон отказался от президентской пенсии

Французский лидер Эмманюэль Макрон решил показать пример чиновникам и объявил, что отказывается от президентской пенсии, которую он должен был получать после ухода с поста главы государства. На данный момент президентская пенсия составляет 6220 евро в месяц.

О решении президента Франции сообщила газета Le Parisien.

"Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением", - сообщил источник издания.

По словам источника, решение Макона связано с неспокойной обстановкой в стране. С начала декабря по всей стране проходит забастовка в связи с пенсионной реформой.