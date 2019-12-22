Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса

Зарубежные издания, в частности прибалтийские DELFI и "Спектр", узнали о хранилищах химических отходов, расположенных на линии разграничения в Донбассе. Речь идет об аварийных хранилищах химотходов, которые находятся между Торецком и Горловкой. Примечательно, что Торецк контролируют ВСУ, а Горловку - силы ДНР.

По информации журналистов, в хранилищах находится около восьми миллионов тонн опасных отходов, а дамбы хранилищ находятся в аварийном состоянии, поскольку долгое время не обслуживались. Силовики не могут производить ремонтные работы из-за нехватки глины, а единственный в регионе карьер находится под юрисдикцией Донецкой народной республики.

Журналисты утверждают, что катастрофа может произойти в любую минуту, если хранилища попадут под обстрел. Даже один попавший снаряд может спровоцировать попадание фенола и формальдегида в реки Северский Донец и Казенный Торец. Именно Северский Донец протекает через всю территорию Ростовской области и питает некоторые города региона. Более того, река связана с Доном и Азовским морем.