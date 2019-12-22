Зарубежные издания, в частности прибалтийские DELFI и "Спектр", узнали о хранилищах химических отходов, расположенных на линии разграничения в Донбассе. Речь идет об аварийных хранилищах химотходов, которые находятся между Торецком и Горловкой. Примечательно, что Торецк контролируют ВСУ, а Горловку - силы ДНР.
По информации журналистов, в хранилищах находится около восьми миллионов тонн опасных отходов, а дамбы хранилищ находятся в аварийном состоянии, поскольку долгое время не обслуживались. Силовики не могут производить ремонтные работы из-за нехватки глины, а единственный в регионе карьер находится под юрисдикцией Донецкой народной республики.
Журналисты утверждают, что катастрофа может произойти в любую минуту, если хранилища попадут под обстрел. Даже один попавший снаряд может спровоцировать попадание фенола и формальдегида в реки Северский Донец и Казенный Торец. Именно Северский Донец протекает через всю территорию Ростовской области и питает некоторые города региона. Более того, река связана с Доном и Азовским морем.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.