В фитнес-клубах Порошенко обнаружили скрытые камеры

В Киеве назревает очередной скандал с участием экс-президента страны Петра Порошенко. В столичном фитнес-клубе "Пятый элемент", совладельцем которого является Порошенко, нашли скрытые камеры. Они были вмонтированы в системы вентиляции и сигнализации.

Государственное бюро расследований Украины выяснило, что все камеры были подключены к сетевому кабелю. Ведомство уже возбудило уголовное дело по факту незаконного использования технических средств для негласного получения информации.

Примечательно, что обыски в фитнес-клубах Порошенко прошли в связи с несколькими уголовными делами, по которым экс-президент проходит подозреваемым.