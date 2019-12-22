В Киеве назревает очередной скандал с участием экс-президента страны Петра Порошенко. В столичном фитнес-клубе "Пятый элемент", совладельцем которого является Порошенко, нашли скрытые камеры. Они были вмонтированы в системы вентиляции и сигнализации.
Государственное бюро расследований Украины выяснило, что все камеры были подключены к сетевому кабелю. Ведомство уже возбудило уголовное дело по факту незаконного использования технических средств для негласного получения информации.
Примечательно, что обыски в фитнес-клубах Порошенко прошли в связи с несколькими уголовными делами, по которым экс-президент проходит подозреваемым.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.