Киев остановил подачу воды в ЛНР

Украина прекратила поставлять воду в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Ранее республика снабжалась водой Западной фильтровальной станцией. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода".

Из-за действий украинской стороны без водоснабжения остались Кировск, Стаханов, Первомайск и частично Брянка. Сейчас специалисты выполняют переподключение объектов водоснабжения, чтобы перераспределить текущие объемы воды в города, оставшиеся без водоснабжения. Из-за этого подачу воды в Красный Луч, Антрацит, Алчевск и Перевальск снизилась на 50%.