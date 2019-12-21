Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН

Половина российских сотрудников, работающих в ООН, являются "скрытыми агентами" спецслужб России, которые влияют на работу организации. Такое мнение высказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Россия влияет на работу ООН скрыто - через свои кадры. В секретариате Организации Объединённых Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них - это агентура ФСБ, явная или скрытая", - высказался украинский посол в интервью журналистам.

По его мнению, России удалось создать в ООН собственную "агентурную сеть" и скрытно влиять на работу всей организации. Примечательно, что Владимир Ельченко был уволен с поста постпреда Украины при ООН 19 декабря и в этот же день назначен украинским послом в США.