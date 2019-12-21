Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"

17-летняя Сара Мохамед заставила своего парня убить бывшую девушку. Позже на суде она призналась, что чувствовала себя "униженной", когда узнала, что ее парень все еще поддерживает отношения с бывшей девушкой, у которой от него родился ребенок. Мохамед решила разорвать отношения с парнем, однако он попросил ее подождать.

На одной из встреч Рэтт Картишоу попытался доказать свою любовь, однако девушка поставила ему ультиматум. Позже правоохранители найдут в истории поиска Рэтта запросы "удушение" и "на сколько сажают за убийство".

Недолго думая молодые люди вдвоем отправились "на дело". Пока Картишоу пытался покончить со своей бывшей, его нынешнее возлюбленная ждала на улице. Парень сразу же пытался объяснить экс-партнерше всю ситуацию и даже попросил ее "убить себя самой ради него". Рэтт попросил Имам Насир инсценировать смерть ради фото, но когда девушка легла на пол и закрыла глаза, он достал нож и нанес ей несколько ударов.

Все это время Сара Мохамед, ждавшая на улице, отправляла своему возлюбленному сообщения. Он торопила его, а также давала советы. Например, "избавиться от телефона" и "не оставлять свое ДНК".

Несмотря на старания Рэтта, его бывшей девушке удалось выжить. Она обратилась в полицию. Молодых людей задержали и осудили. Их приговорили к 16 годам лишения свободы.