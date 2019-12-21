Крым "обошли стороной" в новом контракте "Газпрома" и "Нафтогаза"

В новом контракте на транзит газа, который планируют заключить "Газпром" и "Нафтогаз" ни слова не сказано о спорных энергообъектах в Крыму. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, решение Стокгольмского арбитражного суда не включает в себя спорные объекты на территории Крымского полуострова, поскольку субъектом спора выступает Российская Федерация как государство.

Витренко подчеркнул, что возврат Крыма и находящихся там энергетических объектов - это "отдельный процесс". "Нафтогаз" уже обращался в Гаагский суд с требованием возместить потерю энергообъектов Крымского полуострова. Киев оценил компенсацию в 5,2 миллиарда долларов. Этот спор до сих остается не урегулированным.