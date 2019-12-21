"Достойный преемник": принц Чарльз задремал на сессии парламента

Принц Чарльз вызвал у британцев бурю негодования, поскольку умудрился уснуть на открытии сессии парламента. Примечательно, что пока он дремал, его мать произносила речь перед депутатами. Многие жители Великобритании выразили уверенность, что принц Чарльз не достоин занять английский престол.

В соцсетях разгорелось обсуждение факта, что королева Елизавета II в свои 93 года выглядит намного энергичнее, нежели ее сын в 71. Более того, королева ни разу не позволяла себе допустить подобной оплошности.

Некоторые британцы потребовали, что вместо Чарльза королем стал его старший сын Уильям, однако по законам Великобритании это может произойти только в том случае, если Чарльз сам откажется от короны.