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Источник Правда.Ру

На трех энергообъектах Сирии произошли теракты

Мир

Сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на Министерство нефти страны сообщило о трех терактах на государственных энергообъектах. Сообщается, что террористы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, станцию эр-Раян и еще одну газовую станцию в центральной части Сирии.

По информации Министерства нефти, нападения на энергообъекты были "сихнронизированы". Экстренным службам удалось побороть возгорания на объектах. О пострадавших и погибших информации пока нет.

газ нефть сирия теракты энергетика министерство нефти
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