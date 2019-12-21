На трех энергообъектах Сирии произошли теракты

Сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на Министерство нефти страны сообщило о трех терактах на государственных энергообъектах. Сообщается, что террористы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, станцию эр-Раян и еще одну газовую станцию в центральной части Сирии.

По информации Министерства нефти, нападения на энергообъекты были "сихнронизированы". Экстренным службам удалось побороть возгорания на объектах. О пострадавших и погибших информации пока нет.