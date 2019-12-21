Оператор "Северного потока-2" ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций. Также представители оператора отметили, что все компании, участвующие в проекте, планируют ускорить строительные работы, чтобы обойти ограничительные меры США.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американские санкции против трубопровода "Северный поток-2" вступили в силу 21 декабря. Согласно документу, в течение 60 дней глава Минфина и госсекретарь США должны составить список конкретных компаний, которые должны попасть в санкционный список. Швейцарская компания Allseas уже приостановила прокладку "Северного потока-2", потребовав объяснений от американской стороны.

Также "Правда.Ру" публиковала реакцию германского правительства на введение ограничительных мер против "Северного потока-2". Первые лица Германии подчеркивают, что решение США является вмешательством во внутренние дела многих европейских стран и компаний.