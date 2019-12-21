Старшие дети Брэда Питта проигнорировали день рождения отца

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Свой день рождения известный голливудский актер провел в кругу детей. Примечательно, что его посетили только младшие дети Вивьен, Нокса и Шайло. Они провели с отцом около двух часов, а вот старшие дети Питта проигнорировали его приглашение. Бывшая жена актера Анджелина Джоли также не поздравила своего экс-мужа с 56-летием.

Источник, близкий к Брэду Питту, рассказал изданию Eonline, что актер очень расстроился, поскольку надеялся пообщаться со всеми своими детьми. Ранее ему временно запрещали видится с отпрысками из-за алкоголизма. Это же стало причиной развода Питта с Джоли. Но актер смог победить зависимость и ему разрешили встречаться с детьми.

О проблемах Брэда Питта публично высказался известный режиссер Квентин Тарантино. Он поздравил актера с днем рождения и выразил сожаление в связи с тем, что Питт не общается со своим старшим сыном Мэддоксом.