Захарова прокомментировала санкции против "Северного потока-2"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вступление в силу американских санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". По ее мнению, государство с госдолгом в 22 триллиона долларов не имеет права запрещать другим странам развивать собственную экономику.

Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", - отметила Захарова в Facebook.

Представитель МИД России пошутила, что вскоре Минфин США может потребовать "прекратить дышать" и, по мнению Захаровой, многие выполнят это требование.