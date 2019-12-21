Кабмин ФРГ "сожалеет" о санкциях США против "Северного потока-2"

Кабинет министров Германии выразил сожаление в связи со вступлением в силу санкций против трубопровода "Северный поток-2". Сообщение от имени правительства ФРГ было опубликовало официальным представителем кабинета министров Ульрике Деммер.

Также первые лица Германии подчеркивают, что решение США является вмешательством во внутренние дела многих европейских стран и компаний.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета на 2020 год, в котором предусмотрено введение ограничительных мер против двух российских трубопроводов: "Северного потока-2" и "Турецкого потока".